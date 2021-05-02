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Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:54

‘Vefa Sosyal destek’ grupları vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
‘Vefa Sosyal destek’ grupları vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor

’nın ilçesinde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapama tedbirlerinde uygulanan Sokağa çıkma yasaklarında oluşturulan Vefa Sosyal destek’ grupları vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Tam Kapanma kapsamında ilçe genelinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek' Grupları 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayarak temin ettikleri gıda malzemelerinin vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

Dışarı çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 112 – 155 – 156 ile 0 414 552 25 20 numaralara taleplerini ekiplere iletiyor, oluşturulan ekipler vatandaşın istekleri doğrultusunda evine kadar hizmeti ulaştırıyor.

İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan vefa destek gruplarına Kamu Kurum çalışanlarının yanı sıra gönüllü derneklerde malzeme dağıtımına destek oluyor.

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‘Vefa Sosyal destek’ grupları vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor
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