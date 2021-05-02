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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Yavru ayıyla masalsı 2 gün

ABBAS ÇAKAR
Yavru ayıyla masalsı 2 gün
Kocaeli'nde ormanlık alanda yolunu kaybederek Kartepe'ye yakın yerleşim merkezilerine gelen yavru ayrı, bölgede yaşayan Muharrem Bucan ve Süleyman Atmaca'nın dikkatini çekti. İki arkadaş yavru ayıyı başına bir şey gelmemesi için yanlarına aldı. Ev ortamında bir çocuk gibi oyuncaklarla oynayan, kayığa binen ve sempatik halleriyle birçok fotoğrafı da çekilen yavru ayı evcil olmadığı için 2 gün sonra vahşi hareketler yapmaya başlayınca doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya teslim edildi. Yavru ayı bir süre sonra doğaya salınacak.
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Yavru ayıyla masalsı 2 gün
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