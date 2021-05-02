Yavru ayıyla masalsı 2 gün

Kocaeli'nde ormanlık alanda
yolunu kaybederek
Kartepe'ye yakın yerleşim
merkezilerine
gelen yavru ayrı,
bölgede yaşayan
Muharrem Bucan ve
Süleyman Atmaca'nın dikkatini çekti. İki
arkadaş yavru ayıyı başına bir şey gelmemesi
için yanlarına aldı. Ev ortamında bir
çocuk gibi oyuncaklarla oynayan, kayığa
binen ve sempatik halleriyle birçok fotoğrafı
da çekilen yavru ayı evcil olmadığı
için 2 gün sonra vahşi hareketler yapmaya
başlayınca doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya
teslim edildi. Yavru ayı bir süre sonra
doğaya salınacak.