Yavru ayıyla masalsı 2 gün

Kocaeli'nde ormanlık alandayolunu kaybederekKartepe'ye yakın yerleşimmerkezilerinegelen yavru ayrı,bölgede yaşayanMuharrem Bucan veSüleyman Atmaca'nın dikkatini çekti. İkiarkadaş yavru ayıyı başına bir şey gelmemesiiçin yanlarına aldı. Ev ortamında birçocuk gibi oyuncaklarla oynayan, kayığabinen ve sempatik halleriyle birçok fotoğrafıda çekilen yavru ayı evcil olmadığıiçin 2 gün sonra vahşi hareketler yapmayabaşlayınca doğal Yaşam Parkı Ormanya'yateslim edildi. Yavru ayı bir süre sonradoğaya salınacak.