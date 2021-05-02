Yok yere bir fidan soldu

Kütahya'da, Atatürk Bulvarı'nda karşılaşan Kütahya Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İsmail Emeksiz ile 18 yaşındaki İlkay Burak Memişoğlu arasında omuz atma ve yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İlkay Burak Memişoğlu, İsmail Emeksiz'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi.112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan liseli İsmail Emeksiz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanan ve işsiz olduğu belirlenen Memişoğlu'nun ifadesinde, "Cadde kalabalık olduğu için kazara omzuna çarptım. Bana ters ters bakıp 'Önüne baksana ulan' deyince tepem attı. Önce tartıştık. Bir ara elini cebine attı. Bıçak çıkaracak sandım. Ben de bıçağımı çekerek korkutmak amacıyla salladım. Öldürmek niyetinde değildim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Zanlı, tutuklandı.Bir hiç yüzünden gencin öldürülmesi Kütahya'da büyük üzüntü yarattı. Vali Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, gencin babası İdris Emeksiz'i arayıp başsağlığında bulundu.