Yola devrilen ağaçları polis temizledi

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bir ağaç yola devrildi. Olay sırasında sokağa çıkma kısıtlaması olması olası bir yaralamaya ve can kaybının önüne geçti. Ağaçların devrildiğini ve yolun kapandığını gören sürücüler geri manevra yapmaya başlayınca durumu fark eden polis ekipleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi.

İBB EKİPLERİNE ULAŞILAMAYINCA DEVRİLEN AĞAÇLARI POLİS TEMİZLEDİ

Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yola devrilen ağaçları elektrikli testere ile kesti. Kesme işleminin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine ulaşmaya çalıştı. Ekiplere ulaşamayan polis ekipleri, yolu trafiğe açmak ve kayma nedeniyle oluşabilecek kazaları engellemek amacıyla tırmık ve süpürgeyle yolu temizlemeye başladı. Dakikalarca temizlik çalışması yapan polis ekipleri ardından yolu araç trafiğine açtı. Kesilen odunlar ise trafik çekicisinin yardımıyla yoldan alındı.