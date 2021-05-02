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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:33

Zabıtadan iftar ve sahur vakti fırın denetimi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Zabıtadan iftar ve sahur vakti fırın denetimi

Belediyesi ekmek imalat ve satışı yapan fırınlara yönelik denetimlerini iftar ve sahur vakitlerinde yoğunlaştırdı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleriyle birlikte arttırdığı denetim faaliyetlerini, Ramazan Ayı dolayısıyla gece mesaisiyle de sürdürüyor. Halk sağlığının korunması amaçlanan çalışmalarda, tam kapanma kısıtlamalarından da muaf olan fırınlar, iftar ve sahur vakti denetleniyor. Zabıta ekipleri; iş yeri açma ruhsatı ve ekmek gramajlarını kontrol ettiği denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlatıyor. Kurallara uymayan işyerleri hakkında da, zabıta ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü, yürüttüğü denetimlerinde 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, talep oluşturan vatandaşların iletilerinin çözümünü de sağlıyor.

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Zabıtadan iftar ve sahur vakti fırın denetimi
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