10 yaşındaki Osman, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Kirazlıbahçe Caddesinde meydana gelen olayda Y.B. (10) ile 10 yaşındaki kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynarken tüfeğin Y.B.'nin elindeyken ateş alması sonucu Osman Emir Bayhan yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giden ailesi Bayhan'ı kanlar içinde buldu. Özel bir araçla evin yakınındaki özel bir hastaneye götürülen ağır yaralı haldeki Bayhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Oğullarının kurtarılamadığı haberini alan ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Başiskele Belediye Başkan Adayı olan ve Türk Telekom'da Santral Teknikeri olarak çalışan Halit Bayhan ile ev hanımı Melek Bayhan'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir Bayhan'ın cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından az sayıda katılım ile gözyaşları arasında Bahçecik Mezarlığında toprağa verildi.