10 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu öldürmeye teşebbüs suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen T.B(50) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır hapis cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.B, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Gebze İlçesinde olduğu tespit edilince operasyon ile yakalandı.Adli mercilere sevk edilen T.B tutuklanarak cezaevine kondu.