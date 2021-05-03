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Giriş Tarihi: 3.5.2021 10:56

10 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

ABBAS ÇAKAR
10 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, tutuksuz olarak yargılandığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan T.B(50) İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Daha önceden işlemiş olduğu öldürmeye teşebbüs suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen T.B(50) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır hapis cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.B, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Gebze İlçesinde olduğu tespit edilince operasyon ile yakalandı.Adli mercilere sevk edilen T.B tutuklanarak cezaevine kondu.

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10 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı
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