13 yaşındaki çocuğun 140’a yakın suç dosyası var

Konya'da geçtiğimiz hafta 10 farklı hırsızlık suçundan gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan 13 yaşındaki T.T. otomobilden hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Poliste 140'a yakın suç kaydı bulunan T.T.'nun uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, yaptığı hırsızlık olaylarının bir çoğunu da hatırlamadığı, bunu da oyun haline getirdiği öğrenildi.





Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta 1 ay içerisinde 10 farklı iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren T.T.'yi gözaltı aldı. Adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyette 140'a yakın suç kaydı bulunan T.T., otomobilden hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.





'BİRÇOK OLAYIDA HATIRLAMIYOR'



Babasının da hırsızlık suçlarından hapis yattığı, annesinin de kendisi ile ilgilenmediği öğrenilen T.T.'nin küçük yaştan beri hem hırsızlık yaptığı hem de uyuşturucu kullandığı belirtildi. Uyuşturucunun etkisi ile gözüne kestirdiği işyerlerine girerek para ve para edebilecek malzemeleri çalan T.T.'nin yaptığı olaylarının bir çoğunu da hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde T.T.'nin 5 saniye içerisinde iş yerlerinin kapısı açıp içeriye girebildiği gözlendi. Şüphelinin bir görüntüde ise hırsızlık yaparken kendisini fark eden bir vatandaşı elinde bıçakla kovaladığı görülüyor. Sürekli evden de kaçtığı öğrenilen T.T.'nin hırsızlığı oyun haline getirdiği ifade edildi.



'CEZAEVİNE DE GİRDİ AMA USLANMADI'



T.T.'nin geçtiğimiz yıl 14 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, yaklaşık 2 ay kadar cezaevinde kalıp, tahliye edildiği belirtildi.