2 yaşındaki bebeğin 6.kattan düşerek mucize kurtuluşu

Sultangazi'de mucize bir kurtuluş yaşandı. Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki binanın 6. Katında oturan ailenin 2 yaşındaki oğlu Selim Karagöz, annesi diğer odadayken evdeki çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun dedesi Faik Karagöz torununun 6.kattan düşüşünü anlatarak, "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Mucize şekilde kurtuluyor." dedi.