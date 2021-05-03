4 gündür kayıptı! Bitkin halde bulundu

Aradan geçen 4 güne rağmen hem eve dönmeyen hem de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadını bulmak için AFAD, UMKE, AKUT, MAG ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaşlı kadın bir dere kenarındaki ağacın dibinde bitkin vaziyette bulundu.