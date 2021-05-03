Acil serviste iftar sonrası yoğunluğu

Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 17 gün kapanma Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte iftar sonrası mide şikâyeti ile acil servise başvuranlarda yoğunluk yaşanıyor.

Oruç tutan insanların iftara yakın zaman diliminde kan şekerinin iyice düştüğünü hatırlatan uzmanlar, iftar vakti meydana gelen kazaların önlenmesi için vatandaşların oruçlarını açtıktan sonra yola çıkması uyarısında bulundular.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar saatinden sonra acil servislerdeki yoğunluğun katlanarak arttığına işaret eden uzmanlar, yoğunluğun azalması için vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekiyor. Çok basit vakalar için akşam saatlerinde servise gelindiğini hatırlatan uzmanlar, hayati önem taşıyan acil servislerin boş yere meşgul edilmemesini gerektiğini belirtiler.

Uzmanlar, "İftar vaktinde özellikle hızlı bir şekilde yememe ve ağır yemekler tüketilmemesini öneriyoruz. İnsanlar akşamlara kadar oruçlu oldukları için iftar vaktinde biran önce yemek yiyip doyma hissine kapılıyor. Bütün yemeklerden tatma zevkini alma istemeleri ortaya mide şikâyetlerini çıkartıyor" şeklinde uyarılarda bulunuyor.