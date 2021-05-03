Alanya'da sahiller turistlere kaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlama kapsamında ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hava sıcaklığının 26, nem oranının ise yüzde 68'leri gördüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu Galip Dere Plajı'nda aldı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. Denize giren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.