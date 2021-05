Alanya'da tarım sektörüne pandemi darbesi

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde Alanya'daki üreticiler ve toptancı hal esnafı mağdur durumda. Pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle ellerindeki ürünleri çıkaramayan hal esnafı ürünleri çöpe dökmek zorunda kalıyor. Yaşanan durum karşısında Konaklı Toptancı Hali'nde açıklama yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ilçede haftada bir gün pazaryerlerinin açılması çağrısında bulundu.

"TEDARİK EDECEK ÜRÜN BULAMAYACAĞIZ"

17 günlük kapanmanın uzun bir süre olduğunu belirten Göktepe, turfanda meyvecilik ve sebzeciliğin yoğun olduğu dönemde pazaryerlerinin kapalı olmasının üreticileri mağdur ettiğini söyledi. Göktepe, "Girdi maliyetlerimizin çok yüksek olduğu bir dönemde devlet büyüklerimizden en azından üreticilerimizin daha da zarar etmemesi için Alanya'da haftanın bir günü 3 bölgede ya da haftanın 2 günü belirli tedbirler alınarak pazaryerlerinin açılması ve ürünlerimizin çöpe gitmemesi konusunda ricada bulunduk. Tüketiciler pazaryerlerinde 2,5 TL'ye alabilecekleri domatesi, salatalığı, patlıcanı zincir marketlerde Covid-19 tedbirlerinin daha da riskli olduğu durumlarda 6-8 liraya tüketiyor. Yaklaşık 25 gün daha biz bu ürünleri satamayacağız. Üreticiler şu an ürünlerini hayvanlarına yediriyor. Gün gelecek bunu da yapamayacaklar. Bugün üretici seradan muz keserken, müstahsil arıyor ve muzu alamayacağını diyor. Bugün elimizi taşın altına koymazsak yarın üretici bulamayacak duruma geleceğiz. Kapalı alanda her ne kadar Covid-19 tedbirlerine uyulsa da açık alandakinden daha çok risk altındayız. Devlet büyüklerinden mutlaka pazaryerlerinin açılması Alanya ve Antalya'daki ürünlerin tüccarlar tarafından ayrım gözetmeksizin alınması, hem zincir marketlere hem de pazaryerlerine ulaştırılması konusunda yardım bekliyoruz. Bugün salatalığın, domatesin hasadını yapmazsak yarın üretici bunları sökmek durumunda kalacak. Turizm iyi olsun ve virüsten kurtulalım diye bu tedbirleri alırken sonrasında turizm sezonuna geldiğimizde turizme tedarik edecek ürün bulamayacak duruma geleceğiz. 6 milyon üretici, binlerce pazarcı esnafı ve milyonlarca tüketici bundan karlı çıkacak. Üreticilerimiz çok zor süreçler geçiriyor. Bu hususta tarım Bağ-Kur primlerinin iptal edilmesi, kredi borçlarının faizsiz olarak 6 aylık süreyle ertelenmesi gerekiyor" dedi.



"BÖYLE FİYATLAR OLMAZ"



Alışveriş merkezlerinin açık olduğunu buna karşın pazarların da açık olması gerektiğini söyleyen Üretici Osman Solmaz da, "Korana virüs kapalı yerde daha çok zarar verir. Zabıtaları diksinler, pazarları açsınlar. Alanya'da şu an muşmula bitti. Muşmulanın 10-15 günlük ömrü var. Böyle fiyatlar olmaz" diye konuştu.



"90 TON ÜRÜN GÖNDERDİM, İSTEMİYORLAR"

Üreticilere sürekli üretmeleri çağrısında bulunulduğunu ancak şu an depoların dolduğunu dile getiren Komisyoncu Ahmet Yağız da alım yapamaz duruma geldiklerini açıkladı. Yağız, "Konya'da komisyonculuk yapıyorum. Gönderdiğim ürünler satılmadı. Pazarların açılmasını talep ediyoruz. Bu ürünler hep çöpe gidecek. Çöpe gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Marketler açık ama bizim istediğimizi şu anda karşılamıyor. İnsanlar 40 derece sıcağın altında üretim yapıyor. Ürünlerinizi getirmeyin diyemiyoruz. Şu anda patlıcan, domatesler duruyor. Hepsi çürümeye başlayacak. Bir an önce tedbir alınması lazım. Bu ürünleri 4 gün bekletiriz. Sonra da dökmemiz gerekecek. İnsanlar, çiftçi, pazarcı mağdur. Muşmula halde 3-4 TL, marketlerde 23.99 TL. Bu ürünler pazarlara girse 4-5 TL'ye satılacak. Konya'ya 90 ton ürün gönderdim, istemiyorlar. Biz bu ürünleri ne yapacağız? Kime göndereceğiz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALAN VARSA ALLAH BELAMI VERSİN"

Şu anda tarımın tamamen bittiğini vurgulayan Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de, 40 kuruşa düşen salatalığı kimsenin almadığını söyledi. Sevilgen, "4 lira olan domates şu an 2 lira. Cuma günü 20 lira olan erik şu an 5 lira ve alıcısı yok. Büyük marketlerde 10 liranın altında bir şey bulamazsınız. Şu anda 3 bin lira maaşla çalışan 30 milyon insan var. Bu insanlar 10 liraya bir şey alamıyor. Bütün pazaryerlerinin yüzde 50'si tam gün açık olmalı. Şu an 30 milyon insanı yem ettiler. Elimize, ayağımıza sıktılar. Bize işkence çektiriliyor. İşkence çekerek mi ölmek daha iyi yoksa kurşun sıkıp öldürmek daha iyi? Burada keyfimizden ağlamıyoruz. Burada parti ya da devlet eleştirimiz yok. Yapılan yüzde 100 yanlış. Kapatılacaksa AVM'ler kapatılmalı. Üreticinin tamamı tarladaki ürününü sökecek. Siz haziran, temmuz ayında fiyatlara bakın. Ürünü artık Ürdün'den mi nereden alacaksınız? O zaman ithal etmeye bakın. Şu an çiftçiler bitti. AVM'de fiyatlar ne kadar biliyor musunuz? AVM'de şu an muşmula 25 TL. Şu an burada muşmula 2 lira, alan yok. Alan varsa Allah belamı versin. Hiç anlamıyorsanız hallere, pazaryerlerine bir girin. Ziraat odaları, manavlar, çiftçilerle bir görüşün. Çıkıyorlar deri koltuklara oturup AVM'ler açık olsun, geri kalanı kapansın diyorlar. Yazık" dedi.

"ESNAFI AÇLIK, SEFALET ÖLDÜRECEK"

Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise, çiftçinin ürününün elinde kaldığını söyledi. Karadağ, "Kapatmayı düşünen hükümet şunu yapmalıydı. Bu ürünleri nasıl satacağız? Üreticinin elindeki ürünü nasıl değerlendiririz? Yazın tarım ürünleri beklemez, çürüyor ama ne yazık ki AVM'ler lebalep açık. Üreticilerin 2 liraya ürettiği muşmula bugün AVM'lerde 15 lira. Bu nasıl bir adalet? Neden insanlarımız bu kadar fakr-u zaruret içinde bırakılıyor? Pandemi değil esnafı açlık, sefalet öldürecek. İnsanlarımızın binbir zorlukla ürettiği ürünler halcimizin elinde kalıyor. Bu ürünler Alanya ve Antalya'da değerlendirilerek pandemi kuralları içerisinde neden dağıtılmıyor? Daha vakit geçmeden bu ürünleri alarak Anadolu'nun her bir köşesine ücretsiz ve pandemi kuralları içerisinde dağıtın. Esnafı, çiftçiyi zor durumda bırakmayın" diye konuştu.

"SİSTEM TAMAMEN ÇÖKTÜ"

Vahim bir durumla karşı karşıya olduklarını kaydeden Alanya Halk Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya da, tüm ürünlerin ellerinde kaldığını söyledi. Kaya, "Satılan ürünler de değerinin çok altında satılıyor. Bir türlü sesimizi duymak istemediler. Halkın ucuz ürün yiyeceği pazaryerleri kapatılır mı? Haftada en azından 1-2 gün dönüşümlü ya da kısıtlı olarak açılabilirdi. Şimdi tıkandık kaldık. Üreticinin masrafını kim karşılayacak? Salatalık 40 kuruş ama satılmıyor. Çöpe gidiyor. Domates 2 buçuk, 3 lira. Muz da 2-3 gündür satılmıyor. Sistem tamamen çöktü. Bazı vatandaşlar yanlış yorumlar yapıyor. Çöpe döksünler, hayır kurumlarına versinler diyorlar. Zaten biz hayır kurumlarına yeterince veriyoruz. Madem bu kadar duyarlılarsa nerede o hayırseverlerimiz üreticilerin ürünleri alıp onlar dağıtsınlar" ifadelerini kullandı.