Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 3.5.2021 20:47

'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı

AA
Antalya'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı

’nın ilçesinde akıllara durgunluk veren olayda yeni bir gelişme yaşandı. İlçede tabanca ile ateş ettikleri bir köpeği yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde Yusuf ve Teslime Sarı çiftine ait "Cesur" isimli köpeğe yoldan geçen aracın içinden kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen Y.K. (25) ile K.B. (22), olayda kullandıkları tabanca ile evlerinde yakalandı. Şüphelilerin polise verdikleri ifadede, olay günü alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA