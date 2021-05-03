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Giriş Tarihi: 3.5.2021 22:58 Son Güncelleme: 3.5.2021 23:04

'da bunalıma giren şahıs hem kendini hem de ormanı ateşe verdi

İHA
Antalya'da bunalıma giren şahıs hem kendini hem de ormanı ateşe verdi

'da ailevi problemleri olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen bir şahıs kendini yanıcı madde ile yaktı. Olayı gören çevredekiler alevler içinde kalan şahsın üzerine yangın tüpünden köpük sıktı. Şahıs o anlarda, "Allah'ım gidiyorum. Abim gidiyorum kurban olayım" diyerek acı çekerken, alevler içinde kalan ormanlık alan da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Lara sahil kısmında ormanlık alanda meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen G.A, motosikletiyle kumluk alana geldi.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Burada üzerine yanıcı madde döken G.A, kendini ateş verdi. Durumu fark eden vatandaşlar şahsın üzerine hemen yangın tüpünden köpük sıkarak müdahale etti.

İTFAİYE ORMANLIK ALANDAKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Fakat alevler yakındaki ormanlık ve makilik alana sıçradı. G.A. alevler arasından çıkarılırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yanan alanı söndürdü.

"ALLAH'IM GİDİYORUM"

Üzerindeki kıyafetler yanan G.A. ise, "Allah'ım gidiyorum. Abim gidiyorum kurban olayım" diye acı içinde kıvrandı. Vatandaşlar, G.A'yı "Ambulans geliyor bekle sakin. Bir şeyin yok. Tamam kımıldama. Tamam nefes al" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan G.A.'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yanarak yaralanan G.A. ve ve ormanlık alandaki yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya'da bunalıma giren şahıs hem kendini hem de ormanı ateşe verdi
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