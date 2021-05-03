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Giriş Tarihi: 3.5.2021 09:04 Son Güncelleme: 3.5.2021 09:12

'da sır ölüm! Evladı o halde buldu!

DHA
Antalya'da sır ölüm! Evladı o halde buldu!

'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal(42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. İlçedeki bir okulda aşçı olarak çalışan ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Günal’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. İşte sır ölümün ayrıntıları...

Antalya Serik'te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal'ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal'ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Antalya'da sır ölüm! Evladı o halde buldu!
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