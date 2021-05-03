Ataşehir’de lüks otomobil alev alev yandı

Yangın, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerine meydana geldi. Bayram Ekinci idaresindeki 34 DTJ 756 plakalı lüks otomobilden seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Otomobili durduran sürücü kendisini dışarıya atarken alevler bir anda tüm otomobili sardı.



400 BİN LİRALIK OTOMOBİL YANDI



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.





"MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İKAZ ETTİ"



Olayla ilgili konuşan araç sahibi Bayram Ekinci , "Güvenlikli ve teknolojik olduğu için bu aracı seçmiştim. Yaklaşık 1 km önce bir motosikletli arkadaş bana bir ikazda bulundu. Biraz ilerleyince arabadan koku ve duman gelmeye başladı. Sağa çektim ve durdurdum. Buradaki arkadaşlar ve itfaiye yangını söndürdü." dedi.