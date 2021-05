Bakanlıktan 35. İSG Haftasında çevrimiçi eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bu yıl 35'incisini kutladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde tüm vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir iş hayatı sürmesi için çevrimiçi İSG etkinlikleri düzenlendiğini açıkladı.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla çevrimiçi düzenlenen etkinlikler 4 Mayıs'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek.

Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan İSG Genel Müdürü Uzunkaya; birçok vatandaşın işveren yada çalışan rolünde ömrünün büyük bir kısmını çalışma hayatı içerisinde geçirdiğini hatırlatarak; "Ülkesine faydalı olmak, ailesini geçindirmek ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayarak müreffeh bir hayat yaşamak için üreten insanımız ömrünün büyük bir kısmını çalışma hayatının içinde geçirmektedir. İşveren ya da çalışan rolü ile içinde bulunduğumuz çalışma hayatı, her iş ve işletme için farklı çalışma şartları, buna bağlı olarak çeşitli tehlikeleri beraberinde getirmektedir. İşyerlerimiz bir taraftan kazanç kaynağımız olurken diğer taraftan çalışanların huzur, güven ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çalışanlar, sağlık bozuklukları, meslek hastalıkları, geçici ve kalıcı iş göremezlik hallerinden mağdur olmakta ve hatta hayatlarını kaybetmektedir. İnsanı merkezine alan iş sağlığı ve güvenliği, bu olumsuzlukları önlemeye yönelik çalışmalar yapmakta; çalışanların işleriyle ilgili konularda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini gaye edinmektedir." dedi.

Gelişen teknoloji nitelik ve nicelik yönünde büyük imkanlar kazanılmasıyla birlikte yeni üretim yöntemlerinin de kazanıldığını dile getiren Uzunkaya, "Çalışma hayatı her geçen gün yeni riskler ve yeni çözümler ile sürekli bir iyileşme ve gelişmenin içerisinde hızla dönüşmektedir. Devletimiz bu gelişmeleri göz önüne alarak mevzuat düzenlemeleri yapmaktadır. Düzenlemelerin insan hayatına dokunabilmesi için ise özellikle işverenlere büyük görev düşmektedir; işverenler, değişen şartlara üretim süreçlerini adapte ettiği gibi çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için de çalışmalar yaparak riskleri en aza indirmelidir." şeklinde konuştu.

Uzunkaya, tüm dünyanın teyakkuza geçtiği pandemi sürecinde 16 ayda yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek; "İş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli tedbirlerin alınmaması nedeni ile her yıl 2 milyon 780 binden fazla kişi meslek hastalığı ve iş kazası neticesinde hayatını kaybetmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar ise göstermektedir ki gerekli tedbirler alındığında, iş kazalarının yüzde 98 ve meslek hastalıklarının yüzde 100'ü önlenebilirdir. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm tarafların gönül birliği ile güvenlik kültürünün gelişmesine sahip çıkması zaruridir." ifadelerini kullandı.

Tüm tarafların işbirliği ve özverili çalışmalarıyla geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ölümlü iş kazalarında gözle görülür iyileşme olduğunu kaydeden Uzunkaya, "Bir yönüyle geleceğe dair umut olmakla birlikte kat edilebilecek daha çok fazla yolun mümkün olması açısından sorumluluk duygumuzu en üst seviyeye çıkarmıştır." dedi.

Uzunkaya; açıklamasını şöyle sürdürdü: "İşverenlerimizin üzerine düşen görev çalışanlarını bilgilendirmek ve onların çalışacağı ortamın güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak iken çalışanların görevi kendisine anlatılan tedbirlere uyarak hem kendilerinin hem de iş arkadaşlarının hayatlarını riske atmamaktır. İşyerlerinde rehberlik hizmeti vermek üzere görevlendirilen iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri de bir taraftan işverenlerin alması gereken tedbirler hakkında çözüm önerileri getirmekte diğer taraftan da çalışanların sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin eğitimlerini vererek güvenli bir çalışma hayatının tesis edilmesinde aktif görev almaktadır. Kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin, çalışma şartları ne kadar zorlu olursa olsun; güvenli çalışma konusunda çalışanlara eğitim verilmesi, güvenli iş ekipmanı kullanımı, çalışma ortamında bulunan her türlü maddenin insan sağlığına uygunluğunun izlenmesi ve kurallara uygun hareket edilmesi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için olmazsa olmazdır. Burada işverenlerin çalışma şartlarını uygun hale getirmek, hiçbir gerekçe ile insan sağlığını ve güvenliğini ikinci plana atmamak; çalışanlara ise kurallara uymak, çalışma arkadaşlarını riske atmamak gibi görevler düşmektedir. İnsan hayatının kıymetini bilmenin bir göstergesi de şüphesiz sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının tesis edilmesidir. Bu ise yalnız teknik tedbirlerin yerine getirilmesi ile değil, toplumun tüm kesimlerinin güvenlik kültürüne sahip bireyler olarak davranış değişikliğine gitmesi ile mümkün olacaktır. Bu zaviyeden teknik içeriğe sahip olduğu kadar sosyal içeriği ile de çok bileşenli bir bilimsel alan olan iş sağlığı ve güvenliği, yalnızca çalışma hayatının meselesi değildir. Bu alandaki başarı, ancak güvenlik kültürünün 83 milyon vatandaşımızın işbirliği ile yediden yetmişe her bir birey tarafından benimsenmesinde saklıdır. "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" anlayışı ile "Güvenle Büyü Türkiye" hedefimize ulaşmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçerek can ve mal kayıplarımızı en aza indirebilmek, ekonomik refah düzeyimizi sürdürülebilir şekilde yükseltebilmek adına 4 Mayıs saat 13:00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde başlayacak ve 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek çevrimiçi 35. İSG Haftası etkinliğimize tüm vatandaşlarımızın katılımını istirham ediyorum."

Etkinlik Kayıt ve Erişim Bağlantısı: https://isghaftasi.ailevecalisma.gov.tr/