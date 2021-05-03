"Bizi zafere taşıyan inancımız oldu"

Diyarbekirspor'un ve kentin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Şenol Demir, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

2001 yılında Süper Lig'e yükselen Diyarbakırspor'un efsane kaptanı olan Demir, "4 yıl oynadığım Diyarbakırspor'da 14 yıl sonra şampiyonluğu getiren kadroda yer aldım. İnsanlar o dönem saha içindeki hırsım ve mücadele azmimle beni biliyor. Hoca olarak da başarmak istiyordum. Bu yüzden gelirken hiçbir mali şart koşmadım. Ben bu kentin evladıyım. Zonguldak Kömürspor'da başardığımı ikinci memleketimde de başardım. Burada en büyük pay oyuncularımındır. Feyzi başkan olsun,Turan başkan olsun,Veysi başkan olsun hep yanımızda oldular ne gerekiyorsa yaptılar. Efsane müdür Ali Gaffar Okkan'a söz vermiştik. Bu yüzden şampiyonluktan sonra ilk iş olarak onun mezarına gittik, dua ettik. Tabi çok duygulandım. Bende ayrı bir yeri var." dedi.

"BU ŞEHİR SÜPER LİG'DE OLMALI"

Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor bir şampiyonluk oldu. Zorlukları aşa aşa geldik. Kimi zaman geriye düştük ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorduk. Öyle ki Play-Off'a kalmamız halinde bile buradan çıkacağımıza olan inancımız yüksekti. Bizi zafere taşıyan kenetlenmemiz ve inancımız oldu. Diyarbakır'ın yeri 3.Lig,2.Lig değil. Bu şehir Süper Lig'de olmalı. Her yönüyle bunu hak ediyor. Bu durumda olması açıkçası bana ızdırap veriyor. Ben önümüzdeki yılın ve yılların çok daha iyi olacağını düşünüyorum."