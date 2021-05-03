Çember daralıyor

Türkiye'nin 391 bin kişiyle en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer yurtdışında aranıyor. SABAH muhabiri, milyarlarca liralık kripto varlıkla İstanbul'dan Arnavutluk'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in izini sürmek için başkent Tiran'da... Sıcak gelişmeler anbean takip ediliyor. Kaçışla ilgili sürek avı var, çember daraldı. İstanbul Havalimanı'ndan geçen 20 Nisan'da Air Albania uçağıyla Tiran'a kaçan şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk Emniyeti'nden oluşturulan 10 kişilik özel ekip, firari kriptocunun peşini düştü. Şimdiye kadar 5 gözaltı oldu, İtalya, Yunanistan, Makedonya, Karadağ ve Kosova'ya kaçış ihtimaline karşı sınırda kontroller artırıldı. İşte detaylar:Fatih Faruk Özer, 20 Nisan'da Türkiye'den iletişim halinde bulunduğu ve Tiran'da saklanmasında yardımcı olan kişiler tarafından havalimanında karşılanarak otele götürüldü. Tiran'da şehir merkezinde bir otelde Özer'e yardım eden kişi tarafından 3 günlük kayıt yaptırıldı.Özer, kırmızı bülten kararını duyunca, konaklamanın ikinci günü otelden ayrıldı. Ona yardım eden kişiler tarafından başka bölgedeki bir eve yerleştirildi. Bulunduğu yeni adreste internet bağlantısı kuran Özer'in yeri tespit edildi. Operasyonda ev sahipleri 3 kişi gözaltına alındı.Polis, Özer'in yakalanması için art arda operasyonlar gerçekleştiriyor. Önceki gün bir baskın daha düzenlendi. Yakalanan yeni şüphelilerle gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Son 2 şüphelinin ifadesi henüz bilinmiyor.Özer'in kaçışı mart ayında planladığı ortaya çıktı. Özer'in gittiği her nokta adım adım araştırılıyor. Zincirin her bir halkasını oluşturan kilit isimler teknik takiple izleniyor. Geçen gün ifade veren şüpheliler, Özer'i tanımadıklarını, hiçbir bağlantılarının olmadığını belirtti ve serbest kaldı.Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmesi için büyük bir gizlilikle devam ediyor. Özer'in İtalya'ya kaçma ihtimali üzerine sık sık insan kaçakçılığın yaşandığı sahil kentleri, Karadağ'a kaçma ihtimali üzerine Karadağ sınırında bulunan İşkodra kenti ile Kosova, Makedonya ve Yunanistan sınırındaki noktalar da kontrol altında tutuluyor.