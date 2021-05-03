Dev köpek balığı ölü bulundu!

Aydın Kuşadası'nda dev bir köpek balığı ölü bulundu. Sahile yakın işletmenin çalışanı tarafından fark edilen köpek balığı kıyıya getirildi. Yapılan inceleme sonucunda, incelemelerde köpekbalığının, bilimsel adı Hexanchus Griseus olan 3.68 metre boyunda Boz Camgöz türü olduğu tespit edildi. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Egemen İşcan'a bilgi verdi. Daha sonra, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'yle görüşülerek, Boz Camgöz'ün kaldırılması için kepçe yardımı istendi. Dev köpek balığı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü araçlarıyla götürülerek, gömülmesi sağlanacak.

KÖPEK BALIKLARI DENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

EKODOSD yetkili Boz Camgöz'le ilgili bilgi verdi: "Samos Adası civarında ya da bizim sularda muhtemelen ağlara takılarak ya da yaşam döngüsünü tamamladığından öldüğünü düşünmekteyiz. Durumu konunun uzmanı bilim insanlarıyla da paylaşacağız.

Boz Camgözler genellikle derin sularda yaşayan, balık sürülerini takip eden insanlarla pek karşılaşmayan bir tür.

Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de nadir görülen bir türdür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken Boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Zaten bilimsel adını da buradan almaktadır. Hex; altı, Anchus; yarık demektir. Cins ismi Hexanchus altı yarıklı anlamındadır. Tür ismi olan griseus ise gri/boz anlamını taşımaktadır.

Köpekbalıkları deniz ekosistemi için önemli canlılar olup, mutlaka korunması gereklidir. Her ne kadar ürkütücü olsa da insanlarla karşılaşması pek mümkün değildir. İnsanlar için henüz tehlikeli olabileceğine dair bir kayıt bulunamamıştır."