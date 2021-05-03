Dünya mutfağı şefiyken Amigurumi sanatçısı oldu

28 yıl boyunca dünya mutfağı şefliği yapan Esin Erdem, Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl mart ayında bu işinden ayrıldı. Evde kaldığı sürede, merak ettiği Amigurumi sanatını araştıran ve eğitim alan Erdem, kısa sürede öğrendiği bu sanat ile geçimini sağlamaya başladı.

KENDİMİ GELİŞTİRDİM

İzmit Sanat Sokağı'nda bulunan dükkânlarda, dönem dönem kiralayarak yapmış olduğu eserlerini satışa sunan Erdem , "Ben bu işe başlamadan önce dünya mutfağı şefliği yapıyordum. Geçen sene mart ayında koronavirüsün ortaya çıkması sonrasında mekânlar kapatılınca bizde çalışamaz olduk. Evde kaldığım boş zamanlarda bu sanatı merak ettiğim için eğitim Amigurumi sanatçısı olan ablamdan eğitim aldım ve kendimi geliştirdim. Öğrendiğim şeylere bağlı kalmayarak kendimi geliştirdim. Daha sonra İzmit Sanat Sokağında bulunan küçük dükkânların belediye tarafından kadın girişimcilere dönemsel olarak ücretsiz tahsis edildiğini öğrendim. Bende bu yolla başvurup yaptığım eserleri satmaya başladım"dedi

30 İLE 150 TL ARASI

Amigurumi sanatında ortaya çıkan ürünlerin tamamen sağlıklı olduğunu ifade eden Erdem, "Bu ürünler çok sağlıklıdır. Aldığınız ürünü kirlendiği zaman makineye atıp yıkayabilirsiniz. Ben bunları el emeği göz nuru olarak örüyorum. 1 günde kendime has ürün dediğim Sütaş Buzi'yi bitiriyorum. Ördüğüm ürünlerin fiyatlar 30 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar gidiyor. Yüksek fiyatlar ödeyerek çocuklarına plastik oyuncak alan vatandaşlar doğal ürünleri pahalı buluyorlar.