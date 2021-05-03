En çok kuş çarpması rapor edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Emniyet Olayları 2020 bültenini yayınladı. Raporlanan olaylar hakkında havacılık sektörünü bilgilendirmek ve havacılık emniyetini tehdit edebilecek muhtemel olayların engellenmesini teşvik etmek amacıyla hazırlanan bültende yer alan verilere göre; geçen yıl hava araçları için toplam 2 bin 73 olay rapor edildi.



En çok raporlama ise kuş çarpma kategorisinde yapıldı. Geçen yıl uçuşun herhangi bir aşamasında meydana gelen toplam 828 kuş çarpası rapor edilirken, en çok kuş çarpma olayları temmuz, ağustos, eylül aylarında yaşandı



SALGIN NEDENİYLE TRAFİK AZALDI



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Emniyet Olayları 2020 bültenin yayınladı. Rapora göre; Türkiye genelinde gerçekleşen uçak trafik hareketi 2018 yılında 1 milyon 544 bin 169, 2019 yılında 1 milyon 556 bin 417 adet iken bu rakam salgın nedeniyle 2020 yılında 855 bin 833'e düştü. 2020 yılında, geçmiş yıla kıyasla trafik hareketinde yüzde 45 oranında azalma yaşandı.2020 yılı ocak ve şubat aylarında 2019 yılına kıyasla trafik hareketlerinde artış görülse de sonrasında gelen koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle, ciddi oranda azalma yaşandı. Haziran ayından itibaren kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte trafik hareketi tekrar artış göstermiş olsa da 2019 yılının çok gerisinde kaldı.



GEÇEN YIL 2 BİN 73 OLAY RAPOR EDİLDİ



Yıl boyunca yapılan toplam olay raporu sayısı, 2018 yılında 2 bin 319, 2019 yılında 2 bin 736 adet iken 2020 yılında 2 bin 73'e düştü. Trafik hareketi sayısının azalmasının da etkisiyle olay raporu sayısında 2020 yılında yüzde 24 oranında azalma yaşanırken 2019 yılı içinde 27 farklı işletme tarafından raporlama yapılırken 2020 yılında 23 farklı işletme tarafından raporlama yapıldı.



EN ÇOK KUŞ ÇARPMA RAPOR EDİLDİ



Emniyet bültenine göre; en çok raporlama kuş çarpma kategorisinde yapıldı.Uçuşun herhangi bir aşamasında meydana gelen toplam 828 kuş çarpası rapor edilirken en çok kuş çarpma olayları temmuz, ağustos, eylül aylarında yaşandı. Temmuz ayında 157, Ağustos'ta 155, Eylül' de ise 143 kuş çarpması rapor edildi.Uçaklardaki motor dışındaki yazılımsal veya donanımsal herhangi bir hava aracı sistemi veya bileşeninin arızalanması veya hatalı çalışmasını içeren olayları kapsayan ikinci ketegori de ise 298 olay rapor edildi.



199 YILDIRIM VE RÜZGAR KIRILMASI



Yıldırım isabet etmesi, şiddetli yağış olayları, rüzgâr kırılmasına içen üççünce kategoride ise 199 olay rapor edilirken, geçen yıl uçuş sırasında karşılaşılan 15 türbülans olayı raporlandı Hava araçlarının yolcu kabininde meydana gelen uçuş ekibi üyesi veya yolcular için ortaya çıkan tıbbi acil durum olaylarını içen ise 27 olay rapor edildi.