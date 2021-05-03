Erzincan’da kuş cennetinde yangın

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı. Otların kuru olması alevlerin ilerlemesini kolaylaştırırken, bölgenin hemen yan tarafında bulunan ve içerisinde birçok kuş ve bitki türünü barındıran sahada tehlike altında kaldı.Arazinin bataklık ve engebeli olması nedeni ile itfaiye ekipleri bölgeye giremedi. Jandarma ekipleri de bölgede alevlerin olası tehlikesine karşı nöbet tuttu. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.Öte yandan Ekşisu Sazlığı'nda 2009 yılında çıkan yangında birçok kuş ve bitki türü zarar görmüş 2 bin hektarlık alan yanmıştı.