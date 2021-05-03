Esenyurt’ta silahlı saldırı! İş yeri sahibine kurşun yağdırdılar

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan bir tüpçü dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iki silahlı saldırgan, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli oldukları Doğukan Çalışır'ın (21) iş yerine geldi. Saldırganlar, yanlarındaki silahlarla iş yerine adeta kurşun yağdırmaya başladı. Bu esnada mermilerin hedefi olan Doğukan Çalışır, bel, bacak ve sırtından vurularak ağır yaralandı. Çalışır'ın vurulduğunu gören saldırganlar, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR



Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Çalışır, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya ilişkin inceleme başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimlikleri tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.