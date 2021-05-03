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Giriş Tarihi: 3.5.2021 14:42

’ta silahlı saldırı! İş yeri sahibine kurşun yağdırdılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Esenyurt’ta silahlı saldırı! İş yeri sahibine kurşun yağdırdılar

’ta kimliğini henüz belirlenemeyen iki şüpheli, ’a ait iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Bel, bacak ve sırtından vurulan Çalışır, ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, Çalışır ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen iki şüpheliyi arıyor.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan bir tüpçü dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iki silahlı saldırgan, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli oldukları Doğukan Çalışır'ın (21) iş yerine geldi. Saldırganlar, yanlarındaki silahlarla iş yerine adeta kurşun yağdırmaya başladı. Bu esnada mermilerin hedefi olan Doğukan Çalışır, bel, bacak ve sırtından vurularak ağır yaralandı. Çalışır'ın vurulduğunu gören saldırganlar, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Çalışır, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya ilişkin inceleme başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimlikleri tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta silahlı saldırı! İş yeri sahibine kurşun yağdırdılar
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