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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Eski Başbakanı’na şok

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Eski Gürcistan Başbakanı’na şok
Eski Gürcistan Başbakanı Nikoloz Gilauri, İstanbul'daki seyahati sırasında şok yaşadı. Gilauri, kredi kartı bilgilerinin kullanılarak kendisinden izinsiz şekilde harcama yapıldığını fark edince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Açılan soruşturmada harcamanın bir ulaşım firması tarafından yapıldığı tespit edildi. Gilauri'nin kredi kartını izinsiz olarak kullanan acente yetkilisinin Alen B. olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesine başvuruldu. Şüpheliye Gilauri'nin kredi kartından rızası dışında harcama yaparak, banka kartlarını izinsiz olarak kullanılarak yarar sağlama suçundan dava açtı. Dava asliye ceza mahkemesinde görülüyor.
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Eski Gürcistan Başbakanı’na şok
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