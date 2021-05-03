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Giriş Tarihi: 4.5.2021 00:28

Eski Rektör için üniversitede gıyabi cenaze namazı kılındı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Eski Rektör için üniversitede gıyabi cenaze namazı kılındı

Üniversitesinin ilk rektörü olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal için, yaptırdığı üniversite camisi avlusunda akademisyen, idari personel ve bazı öğrencilerin katılımı ile gıyabi cenaze namazı kılındı.

1 Nisan 2021 tarihinde yakalandığı ve 1 aydır tedavi gördüğü Ankara'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi kurucu Rektörü ve 26. dönem AK Parti Karabük Milletvekili Prof.Dr. Burhanettin Uysal memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Karabük Üniversitesinde 2008-2015 yıllarında rektörlük yaptığı sırada üniversiteye bir fakülte kazandıran ve rektör olarak görev yaparken öğrenci sayısını 7 binlerden 40 binlere çıkartan Prof. Dr. Burhanettin Uysal Karabük ilinde de unutulmadı. Rektörlüğü sırasında ilahiyat fakültesi ile birlikte yaptığı üniversite camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına akademisyenler, idari personel ve eski öğrencileri katıldı.



PROF.DR. BURHAN UYSAL KİMDİR?

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhanettin Uysal Bülent Ecevit Üniversitesi Safranbolu MYO Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2008-2015 arasında Karabük Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

26.Dönem AK Parti Karabük Milletvekili ve 2019 yerel seçimlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

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Eski Rektör için üniversitede gıyabi cenaze namazı kılındı
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