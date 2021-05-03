Evinde ölü bulunmuştu: Polis olayı çok yönlü soruşturuyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Hatice Günal'ın ölümü ile ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı. Serik'te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve girdiğinde annesi Hatice Günal'ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan oğul Yıldırım, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yaptıkları kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından savcılık incelemesi sonrası Hatice Günal'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na morguna gönderildi. . Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal'ın şüpheli ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Ayrıntılı otopsi incelemesini ardından talihsiz kadının ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.