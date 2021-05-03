Fırını kumarhaneye çevirdiler! Fırından ekmek yerine kumar çıktı

Trabzon'da bir fırının arka kısmındaki imalathanede masada okey oynayan 4 kişi ve yanlarında oyunu izleyen 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişiye Polis ekipleri tarafından kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere 18 bin 900TL idari para cezası kesildi. İmalathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri bir tarafta ekmek hamuru yapılırken, yan tarafta ise okey oynandığını gördüğünde şaşkınlıklarını gizleyemediği öğrenildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir fırının arka kısmında bulunan imalathanede kumar oynandığının ihbarını alan Trabzon Emniyet müdürlüğüne bağlı Ahlak şube ekipleri imalathaneye baskın düzenledi. Baskın esnasında imalathane bulunan masada okey oynayan ve oyunu izleyen toplam 6 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 18 bin 900TL idari para cezası uygulandı.Öte yandan imalathanede oyun oynayan kişilerin kapalı alanda tütün mamülleri tüketilmesinden dolayı Ortahisar belediyesi Zabıta ekiplerine bilgi verildiği ve zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulup,ayrıca cezai işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, imalathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri bir tarafta ekmek hamuru yapılırken, yan tarafta ise okey oynandığını gördüğünde şaşkınlıklarını gizleyemediği öğrenildi.