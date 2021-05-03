Her gün bir kıyıda ortaya çıkıyor!

Denizdeki mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu halk arasında "deniz salyası" olarak da adlandırılan 'müsilaj', İzmit Körfez'inde her gün bir noktada ortaya çıkmaya başladı.

Marmara Denizi'nde sıklıkla ortaya çıkmaya başlayan görüntü daha öncede Gölcük İlçesi Değirmendere ve Halıdere sahillerinde, önceki gün Darıca İlçesinde bulunan kıyı ve açıklarda ortaya çıktı. Haftanın ilk günü iser sabah saatlerinde Başiskele sahilinde yeniden görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı ekipleri, Deniz Süpürgeleri ile İzmit Körfezi'nde oluşan Deniz Salyasının (müsilaj) etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.