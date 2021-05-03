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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:17 Son Güncelleme: 3.5.2021 11:18

Her gün bir kıyıda ortaya çıkıyor!

ABBAS ÇAKAR
Her gün bir kıyıda ortaya çıkıyor!

Son günlerde ’inde sıklıkla görülmeye başlayan ve halk arasında “" olarak da adlandırılan 'müsilaj'  bu kezde sahilinde görüldü.

Denizdeki mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu halk arasında "deniz salyası" olarak da adlandırılan 'müsilaj', İzmit Körfez'inde her gün bir noktada ortaya çıkmaya başladı.

Marmara Denizi'nde sıklıkla ortaya çıkmaya başlayan görüntü daha öncede Gölcük İlçesi Değirmendere ve Halıdere sahillerinde, önceki gün Darıca İlçesinde bulunan kıyı ve açıklarda ortaya çıktı. Haftanın ilk günü iser sabah saatlerinde Başiskele sahilinde yeniden görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı ekipleri, Deniz Süpürgeleri ile İzmit Körfezi'nde oluşan Deniz Salyasının (müsilaj) etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Her gün bir kıyıda ortaya çıkıyor!
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