Iğdır Üniversitesi yasta

Iğdır Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ecevit Eyduran, yakalandığı koronavirüs nedeniyle evinde tedavisini sürdürüyordu.

Hastalığın üzerinden bir hafta geçmesine karşın durumu ağırlaşan Eyduran'ın yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, tedavi için Eyduran'ı ambulansa aldı. Durumu iyice ağırlaşan Eyduran, yolda hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Eyduran'ın ölümü, Iğdır Üniversitesini yasa boğdu.

Üniversitede uzun zamandır görev yapan Eyduran'ın mesai arkadaşları ve öğrencilerinden de sosyal medyada çok sayıda taziye mesajları yayınlandı.