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Giriş Tarihi: 3.5.2021 10:52

İki adreste 14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki adreste 14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası

’da kıraathane ve kafe olarak faaliyet yürütülen iki adreste toplanan ve salgın tedbirlerine uymayan 14 kişiye 48 bin lira ceza kesildi.

İstanbul'da kıraathane ve kafe olarak faaliyet yürütülen iki adreste toplanan ve salgın tedbirlerine uymayan 14 kişiye 48 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kafeyi denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan kontrollerde adreste altı kişinin bulunduğu, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Üsküdar Kirazlı Tepe Mahallesi'nde bir kıraathanede de salgın tedbirlerine aykırı davranan sekiz kişi tespit edildi. İki farklı adreste bulunan toplamda 14 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplam 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi.

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İki adreste 14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası
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