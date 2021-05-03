İntihar mı etti düştü mü?

Adana'da 9 katlı bir iş hanının çatısından düşen Vuslat Tüşümel (53), hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı yoksa kazayla mı olduğunu çok yönlü araştırıyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Vuslat Tüşümel, caddede bulunan 9 katlı iş hanının çatısından düştü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Tüşümel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Tüşümel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.