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Giriş Tarihi: 3.5.2021

İrem Türkiye’nin ilk down sendromlu cankurtaranı oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İrem Türkiye’nin ilk down sendromlu cankurtaranı oldu
İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan down sendromlu İrem Öztekin (20) 8 yıl önce başladığı yüzmede büyük başarılara imza atta. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 5 ikincilik, 5'te üçüncülük madalyası kazanan İrem, Fransa'da 50 ve 100 metre kelebek yarışlarında 16-21 yaş kategorisinde 2 kez dünya rekoru kırdı. Türkiye'deki yarışlarda ise 8 yılda 100 madalya kazandı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yüzme antrenörlüğü bölümü 1. sınıf öğrencisi İrem, cankurtaranlık kursunu da başarıyla tamamlayıp Türkiye'nin ilk down sendromlu kadın cankurtaranı oldu. Baba Necmi Öztekin, "İrem'in yeteneklerinin peşinden gittik. Aileler çocuklarının arkasında durduğu sürece, onlar birçok şeyi başaracakdır" dedi.
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İrem Türkiye’nin ilk down sendromlu cankurtaranı oldu
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