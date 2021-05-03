İstanbul’da erguvan zamanı

İstanbul Boğazı'nı süsleyen baharın müjdesi mor salkım erguvanlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Erguvanların İstanbul Boğazı'nda oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi. Boğaz'ın iki yakasında yetişen mor salkımlı erguvanlar, baharın gelmesiyle şehre ayrı bir renk katıyor. Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak bilinen erguvan ağaçları, Türkiye'de Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Vatandaşlar, Boğaz şeridi boyunca ilkbahar aylarında açan erguvanları seyredebilmek için sahil şeridini ziyaret ediyor. İHA