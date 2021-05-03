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Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:29 Son Güncelleme: 3.5.2021 13:39

'de kumar baskını! Ekipler şoke oldu!

DHA
İzmir'de kumar baskını! Ekipler şoke oldu!

Bornova'da, tam kapanma kuralları hiçe sayıldı. İlçesindeki depolarda kumar oynayanlara yönelik operasyon yapıldı. 67 kişiye 176 bin 975 TL ceza kesildi. Deponun girişine, 'Sağlığınızı önemsiyoruz, bol şans' yazan el dezenfektanı ünitesi koyulması da dikkatlerden kaçmadı...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Laka, Eğridere ve Gökdere mahallelerinde bulunan depolarda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kumar oynadığı tespit edilen 67 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplamda 176 bin 975 TL ceza kesildi.

3 kişiye ise, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, kumar oynanan depolardan birinin girişinde, üzerinde 'Sağlığınızı önemsiyoruz, bol şans' yazan el dezenfektanı ünitesi konulması dikkat çekti.

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İzmir'de kumar baskını! Ekipler şoke oldu!
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