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Giriş Tarihi: 3.5.2021 17:42

’de belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 1 yaralı

’de kontrolden çıkan belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı. Otobüsün hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kadıköy D-100 Karayolu Yenisahra otobüs durağında meydana gelen kazada iddiaya göre; Kadıköy –Ferhatpaşa arasında yolcu taşıyan 19T numaralı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'ye ait belediye otobüsü, durağa yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kaldırımda bulunan simit tezgâhını parçalayan otobüs, daha sonra üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada otobüs hurdaya dönerken otobüsteki yolculardan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada belediye otobüsünde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Otobüsü olay yerinen kaldırma çalışmaları sürüyor. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy’de belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 1 yaralı
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