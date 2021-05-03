Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı - Kadir Suresi Arapça Türkçesi Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri

Kadir Suresi, beş ayetten oluşmuştur. Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke döneminde indiği söylense de Medine devrinde nazil olduğuna dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Surenin bir diğer ismi ise İnna Elzelna Suresi olarak tanımlanmaktadır. Adını 'Kadr' kelimesinden almıştır. Bu kelime azamet ve şeref anlamlarını taşır. Kadir gecesini anlattığı için de bu isim verilmiştir. Kadir Suresi fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında önemli bilgiler bulunur. Kadir Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve fazileti bu nedenle sıkça araştırılmaktadır. Kadir Suresi oku, dinle, meali, anlamı, fazileti ve tefsiri bu başlık altında yer alıyor.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ KONUSU NEDİR?

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi, Kadir gecesinde indirilmiştir. Kadir gecesini anlatmış olduğu için bu ismi almıştır. ''Kadr'' kelimesi de surede üç defa geçmektedir. Bu kelime azamet ve şeref anlamlarını taşır. Kadir gecesinin öneminin anlatıldığı Kadir Suresi beş ayetten oluşmuştur.

Kadir Suresi, Mushaf'ta doksan yedinci sırada yer almıştır. İniş sırasına göre bakıldığında ise yirmi beşinci sure olma özelliğini taşır. Abese suresinden sonra, Şems suresinden önce nazil olmuştur. Müfessirlerin çoğu ise Mekke devrinde indiğini belirtmektedir.

KADİR SURESİ FAZİLETİ

Kadir Suresinde de diğer surelerde olduğu gibi çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Okunması en faziletli surelerden birisidir. Hadis kaynaklarında bu surenin fazileti hakkında önemli bilgiler yer almıştır. O hadislerden bazıları şöyle;

Kadir Suresinin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Kadr sûresinde, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar varan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır.

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