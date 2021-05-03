Kağıthane’de iki grup arasında silahlı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Olay, 22.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir lokantada iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda iki grup birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI



Silahlı kavgada ağır yaralanan Altan A. Ve Şükrü M. İle hafif yaralanan Enes A. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, uzun süre inceleme yaptı. Polis yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.