Kendisini bıçaklayanı affetti, sonra evlendi!

Küçükçekmece'de birlikte yaşadığı Necla Kenar'ı 7 kez bıçakladığı iddiasıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Ümit Masat, Necla Kenar'ın kendisini affetmesi üzerine tahliye oldu ancak mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, Necla Kenar'ın 25 Mart'ta Ümit Masat'la evlendiği ortaya çıktı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ



Aynı mahalleden tanıştığı Ümit Masat ile dini nikahlı birliktelik yaşayan Necla Kenar 2013 yılında kendisinden 2 çocuğu olan eşinden boşandı. Ardından birlikte yaşamaya başladığı Masat tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görme başladı. Küçükçekmece'de 24 Nisan 2019 günü Necla Kenar'ı 7 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ümit Masat hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, zincirleme tehdit suçundan 3,5 yıl ve zincirleme hakaret suçundan 3,5 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Necla Kenan'ın yargılama devam ederken şikayetini geri çekmesi üzerine Masat, tahliye edildi.

Bakırköy 20 Ağır Ceza Mahkeme'sinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. 3 yıl 9 ay hapsi karar verildi



Mahkeme heyeti, 25 Mart 2021 tarihinde tarafların evlendiklerini belirterek, sanık Ümit Masat hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi. Mahkeme, sanık hakkında tehdit suçundan beraatine, hakaret suçundan ise şikayetin geri alındığı sebebiyle davanın düşmesine karar karar verdi. Öte yandan mahkeme başkanı, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu belirterek karara şerh düştü.