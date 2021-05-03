Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvaltı yapmak için hazırlanan Ramazan Katma ile eşi Özge Katma arasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Ramazan Katma, sinirlenerek odadan aldığı tüfeği karısı Özge Katma'ya doğrulttu.