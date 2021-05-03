Kocaeli’nde oyun kurbanı olan Osman Emir Bayhan toprağa verildi!

Kanlar içinde yere düşen Bayhan, silah sesini duyarak gelen ailesinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bayhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.