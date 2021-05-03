Kocaeli’nde yeni pandemi kararları! Vali Yavuz: Aktif vakalarda 7 bin civarında düşüş oldu

Kocaeli'nde, tam kapanma sürecinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve salgının yayılımının engellemek için alınan tedbirlerin gözden geçirildiği Kocaeli İl Pandemi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Abdul Rauf Ulusoy, Suat Yıldız ve Aslan Avşarbey, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve sağlık müdürlüğü yetkilileri katıldı.

AKTİF VAKALARDA 7 BİN DÜŞÜŞ



Tam kapanmanın etkisinin henüz tam olarak görülemediğini, önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde görülebileceğini belirterek sözlerine başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; "Valilik tarafından başlatılan ve ilçelerde devam eden denetimlerin güzel etkileri oldu. Bu memnuniyet verici bir durumdur. Ama verilerin hastanede yatan hasta sayısına, yoğun bakımda yatan hasta sayısına çok yansıdığını söyleyemeyiz. Gördüğüm kadarıyla aktif vakalarda yaklaşık 7 bin civarında düşüş olmuş. Vaka sayılarındaki bu düşüşün devam etmesi için lütfen tedbirlere uyalım. Bu süreçte mesai mevhumu gözetmeden çalışan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Vali Yardımcılarımız, Kaymakam arkadaşlarımız, il ve ilçe müdürlerimiz ve çalışma arkadaşları, tüm kamu çalışanlarımız ve burada ismini sayamadığımız arkadaşlarımız bıkmadan usanmadan bu çalışmalarımızı sürdürdüler, sürece katkı sundular, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'ın yaptığı sunumun ardından pandemi sürecinde Kocaeli'nde gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirilerek karşılıklı istişareler yapıldı.

ALINAN KARARLAR

Toplantı sonucunda Covid-19 pozitif ve temaslılarına daha hızlı ulaşarak hastalığın yayılımını engellemek için yürütülen filyasyon çalışmaları, tespit edilen hastaların ilaçlarının gerekirse sağlık kurumları tarafından evlerine götürülerek erken dönemde başlanması, Covid 19 pozitif hastaların evden hastaneye, hastaneden eve transferlerinin gerekli tedbirler alınıp kamu kurumlarının araçları ile yapılması uygulamalarına aynı titizlikle devam edilmesine,





GEREKLİ GÖRÜLÜRSE TABELA KONULACAK



Gerekli görülmesi halinde Covid 19 bulaş riskini engellemek için tüm ilçelerde daire, bina, sokak, cadde ve mahalle düzeyinde karantina tedbirleri uygulayarak, ilgili tedbirleri gösterir tabelaların asılmasının sağlanmasına, evlerinde izolasyon şartları uygun olmayan Covid 19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın izolasyon süreçlerini Valiliğimizce tahsis edilen KYK yurtlarında misafir edilerek tamamlatılmasının sağlanmasına,

FARKINDALIK İÇİN SOSYAL MEDYA



Pandemi ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak adına, Kaymakamlıklar, İlve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ile kuruluşlar tarafından sosyal medya ve iletişim kanallarının daha etkin kullanılmasına, Covid 19 bulaş riskini artırdığı düşünülen ev ziyareti ve toplantıların azaltılması için etkili görsel materyaller kullanarak ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik yapılan bilgilendirme çalışmalarına titizlikle devam edilmesine, hastalığın bulaş riskini azaltmak için toplu iftar, sahur ve bayramlaşma programlarının yapılmamasına,

511 BİN 907 DOZ AŞI YAPILDI



14 Ocak 2021 tarihinde Kocaeli'nde de başlatılmış olan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 307 bin 553 birinci doz, 204bin 354 ikinci doz olmak üzere toplam 511 bin 907 doz aşı uygulaması yapıldı ğı belirtilerek, 55 yaş ve üzeri aşı hakkı olan tüm vatandaşların, Sağlık Bakanlığımıza ait uygulamalardan randevu oluşturarak Kocaeli'nde ki sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak aşı yaptırabilecekleri ifade edildi.

PARKLAR ŞERİTLE KAPATILACAK



4 Mart 2021 tarihinden itibaren geçilen dinamik tenetim modelinin tam kapanma döneminde de titizlik ile devam edilmesine,denetimlerde özellikle marketlerde müşteri yoğunluğunu engelleyecek tedbirlerin alınmasının sağlanmasına, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyetin kötüye kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına ve tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine, site içerisindekiler de dahil çocuk oyun parklarının kapatılmasına ve bu alanların belediyeler tarafından şeritlerle çevrilmesine karar verildi.