Konya iki grup arasında silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Topraklık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında Murat Yılmaz, kardeşi Mehmet babası Nesim ve eşi Yasemin Yılmaz ile birlikte araçları ile yolda giderken daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup ile karşılaştı.

Araçlarından inen iki grup arasında silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Karşı tarafından açılan ateş sonucu Murat ve Mehmet Yılmaz kardeşler bacaklarından vurulurken, baba Nesim Yılmaz darp sonucu gözünden, karşı taraftan Nurullah Yılmaz ise boyun bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Nurullah Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

'BEN BIÇAK SALLADIM AMA KENDİ DE YAPMIŞ OLABİLİR' DEDİ

Polis yaptığı çalışma sonucu yaralıların kasaplık yaptığı ileri sürülen M.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu ancak tarafların durumu hiçbir zaman polise intikal ettirmediği belirledi. Nurallah Yılmaz'ı bıçakladığı ileri sürülen Murat Yılmaz ise ilk ifadesinde, 'Eşimi rahatsız ediyordu. Defalarca yapmaması konusunda uyardım. Bugünde arabamızın önünü kestiler. Ben elimdeki bıçağı salladım ama gelip gelmediğini bilmiyorum. Belki kendi kendilerine de yapmış olabilirler' dediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma sürüyor.