Konya'daki kuzen katilinin ifadesi ortaya çıktı: Yengem yemeklere uyku ilacı atıyordu!





'TEK BAŞIMAYDIM, YANIMDA KİMSE YOKTU'



Dün ilk olarak kuzeni Serkan Kaya'nın evine gittiğini belirten Halil G., "Tek başımaydım, yanımda kimse yoktu. Bahçe kapısını çaldım ve eşi kapıyı açtı. Serkan'ı çağırmasını istedim. Serkan geldi ve ona 'Bize yanlış yapmışsın' dedim. Bana tokat attı. Ben de evden çıkarken yanıma aldığım bıçağı çıkardım. Önce 2 tane göğüs kısmına, daha sonra da koluna bıçakla vurdum. Yere düştü daha sonra da geldiğim motosiklete binip Makbule'yi bulmak için oradan ayrıldım. Kendi evimize geldim. Evde sadece ağabeyimin eşi Makbule vardı. Makbule'nin odasına gittim. İlk başta benden kaçmaya çalıştı. Kaçmaması için saçından tuttum. Bıçağımı çıkararak Makbule'nin kasık kısmına 2-3 kez bıçakla vurdum. Oradan ayrıldım" dediği öğrenildi.