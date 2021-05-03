Koronavirüs o hastalığa sebep oldu! Genç kız hayatının şokunu yaşadı!

"PANKREAS HASARINA BAĞLI OLARAK DİYABET GÖRÜLEBİLİYOR"

Enfeksiyon tablolarının diyabete neden olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Safiye Arık, şunları söyledi: "Koronavirüs çok yeni bir olay ve etkileri uzun vadede yeni yeni ortaya çıkıyor. Ancak bildiğimiz net bir şey var. O da enfeksiyon tablolarının diyabeti ortaya çıkarabileceği ya da diyabet tablosunu kötüleştireceği yönünde. Pankreastaki ACE2 reseptörlerinin çok fazla olması SARS-CoV-2 virüsünün buraya bağlanmasına neden oluyor. Buradaki pankreas hasarına yol açıyor. Pankreas hasarına bağlı olarak da insülin salınımı bozuluyor ve bunun sonucunda diyabet ortaya çıkıyor. Koronavirüs sonrası diyabet vakaları sıkça bildirilmeye başlandı. Yeni diyabet tanılarının ortaya çıkması, var olan diyabetin kötüleşmesi çok sık bildiriliyor. Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle virüs pankreasa bağlanarak insülin salınımını bozuyor ve diyabet gelişimini hızlandırıyor."