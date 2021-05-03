Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kovid sonrası kalp krizine kapalı yöntemle by-pass
Giriş Tarihi: 3.5.2021

Kovid sonrası kalp krizine kapalı yöntemle by-pass

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Kovid sonrası kalp krizine kapalı yöntemle by-pass
İstanbul'da yaşayan Mustafa Salih Özbek (50) ve Diyarbakırlı Abdülmetin Alkan (55) koronavirüsü atlattıktan sonra kalp krizi geçirdi. 3'er damarı tıkalı olan Özbek ve Alkan, acil ameliyat olmalıydı ancak açık yöntemle müdahale istemiyorlardı. Zaten akciğerleri de bu ameliyatı kaldırabilecek durumda değildi. Prof. Dr. Barış Çaynak, iki hastada da da kapalı yöntemle by-pass operasyonları gerçekleştirdi. Alkan koronavirüs geçirdikten sonra yaşadığı göğüs ve sırt ağrılarının hastalığa bağlı olduğunu düşündü. Hâlbuki kalp damarları tıkalıydı. Diyarbakır'da kalp krizi geçirip anjiyo oldu, İstanbul'da ise kapalı yöntemle ameliyat. Alkan "Kovid'i çok ağır geçirdim, evde 25 gün yattım. Film çekip "Kurtuldun" dediler. Ama bende önce göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve kaşıntı başladı. Doktor 'Korona yapabilir' dedi, eve geldik, nefesim daraldı. Gece kolumu tutunca anladım ki kriz geçiriyorum. Acilde 'Kalp krizi geçiriyorsun' diyerek anjiyoya ardından da yoğun bakıma aldılar. 3-4 damarımın kapalı olduğunu söylediler. Prof. Dr. Barış Çaynak'a ulaştık. Kapalı ameliyat oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok sağlıklıyım" dedi.

KAPALI YÖNTEMIN AVANTAJI
Özbek ise 'Kasım ayında Kovid geçirdim. İyileştikten sonra hastaneye kontrole gittiğim gün otoparkta fenalaştım. Kardiyolog kalp krizi geçirdiğimi, eko ve testlerde ise hiçbir belirtinin olmadığını söyledi. Anjiyo yapıldı. 3 damarım tıkalıydı. Ben açık ameliyat olmak istemiyordum. Prof. Dr. Barış Çaynak'a ulaştım. Kapalı ameliyattan 5gün sonrataburcu oldum " dedi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak "Kapalı yöntem akciğeri hırpalamıyor. Hızlı iyileşme oluyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid sonrası kalp krizine kapalı yöntemle by-pass
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA