Kuzenini öldürüp yengesini yaraladı

KONYA Karatay'da, 21 yaşındaki Halil Göçmen, husumetli olduğu kuzeni Serkan Kaya (26) ile tartıştığı yengesi Makbule Göçmen'i (27) bıçakla yaralayıp kaçtı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralıdan durumu ağır olan Serkan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Makbule Göçmen'in tedavisi ise sürüyor. Bölgeyi ablukaya alan polis, zanlıyı yüzündeki kılıç dövmesinden teşhis edip yakaladı. Emniyete götürülen Halil Göçmen, "Hak edenin hakkını vereceksin" diye bağırdı.