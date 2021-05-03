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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Kuzenini öldürüp yengesini yaraladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kuzenini öldürüp yengesini yaraladı
KONYA Karatay'da, 21 yaşındaki Halil Göçmen, husumetli olduğu kuzeni Serkan Kaya (26) ile tartıştığı yengesi Makbule Göçmen'i (27) bıçakla yaralayıp kaçtı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralıdan durumu ağır olan Serkan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Makbule Göçmen'in tedavisi ise sürüyor. Bölgeyi ablukaya alan polis, zanlıyı yüzündeki kılıç dövmesinden teşhis edip yakaladı. Emniyete götürülen Halil Göçmen, "Hak edenin hakkını vereceksin" diye bağırdı.
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Kuzenini öldürüp yengesini yaraladı
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