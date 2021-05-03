Liseliler hayata değer katıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında İstanbul'da meslek lisesinde okuyan öğrenciler, okullarının bulunduğu mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere okullarının imkanlarıyla yardım ediyor. Öğrenciler, muhtaç ailelerin evlerindeki küçük bakım onarım işlerini yapıyor, evlerinde kullanmadıkları, eskimiş durumdaki eşyaların tamirini üstleniyor. İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müzeyyen Öztürk "Proje öğrencilerin mesleğine duyarlı tutum ve davranışlara sahip, yardım sever, merhametli, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetişmelerini ve öğrencilerin ders dışı zamanlarında verimli geçirmelerini sağlamalarına vesile olmasını sağlıyor. Hem insanların ruhlarını hem de eşyalarını onarıyorlar " dedi,ğretmen Neslihan Bilge ise "Öğrencilerimiz artık herhangi bir insana baktığı zaman 'Ben bu insana nasıl yardım edebilirim?' diye düşünüyor. Hayattaki en güzel şeyin yardımlaşma olduğunu öğretmek istiyoruz" diye konuştu. Öğrenciler ise "Okula heyecan ve mutlulukla geliyoruz. İnsanlara yardım etmek bana kendimi harika hissettiriyor" dedi.