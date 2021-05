‘Merhaba, ben Elif Işıl Karakaş 18 yaşındayım’

Antalya'da dünyaya gelen 18 yaşındaki piyanist Elif Işıl Karakaş, 8 yaşında konserlere başladı. Birçok uluslararası festivalde birinci oldu. Eğitimine devam ettiği ABD'de müzik dehası olarak tanınıyor. İngilizce'nin yanı sıra Almanca ve Rusça biliyor. Şiir ve resim alanında ödüller aldı. Satranç, yüzme, optimist ve yelken sporlarında dereceleri ile Türkiye'nin gururu oldu. Houston foodbank, Şehir Kütüphanesi, çocuk hastaları gibi kuruluşlarda gönüllü olarak çalışıyor. Elif, SABAH okurları için mektup yazdı:Piyano ile tanıştığımdan beri de siyah ve beyaz tuşlar hayatinin en anlamlı renkleri ve sesleri oldu. 2010'da konservatuvara birincilikle girdim. 2013'te dahi ve üstün yetenekli çocuklarını eğitimi için kurulmuş olan BILSEM'e kayit oldum. 13 yıl boyunca her gün yeni bir şey öğrenerek yoluma devam ettim. Adım gibi dimdik durabilmek için her konuda yaşıtlarımdan daha fazla çalışarak okullarımı burslu okudum. 10 yaşından beri nota, müzik tarihi ve arşiv araştırmaları yapabilmek için Rusça ve Almanca dersleri almaya devam ediyorum.Güzel olan her şeyin paylaşıldıkça çoğaldığı öğretildi bana hayatim boyunca. Ben de müziği dünyanın her yerine yaymak, herkes ile paylaşmak istiyorum. Çocuklar için birçok sosyal projede yer alıyorum, Türk ve yabancı göçmen çocuklarına ücretsiz piyano/solfej dersleri veriyorum,Devletimizden bir ricam var. Güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak veren 1956 tarihli 6660 sayılı "Harika Çocuklar Yasasının tekrar hayata geçirilmesini ve ülkemin tüm yetenekli çocuklarının bu yasadan yararlanmasını rica ediyorum. Bu ülkemizin çocuklarının dünya çocukları ile eşit şartlarda yarışması çok önemli.